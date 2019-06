Stramaccioni nuovo allenatore dell’Esteghlal: «Club storico ed importante»

Nuova avventura in terra iraniana per Andrea Stramaccioni. L’ex tecnico dell’Inter e Udinese è il nuovo allenatore dell’Esteghlal

In esclusiva a gianlucadimarzio.com, ha rilasciato alcune dichiarazioni: «Dopo un’attenta riflessione, grazie agli sforzi del Club per la prestigiosa proposta ricevuta, insieme al mio agente Federico Pastorello, sono felice di accettare l’offerta dell’Esteghlal FC per le prossime due stagione sportive. Con grande rispetto voglio ringraziare il Presidente, il direttore Sportivo e tutti i calorosi tifosi di questo Club storico fra i piu importanti d’Asia».