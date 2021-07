Stroppa: «Monza posto a me caro. Serie A? Sarà difficile»

Giovanni Stroppa si è presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore del Monza: le sue dichiarazioni

MONZA – «Voglio fare un ringraziamento a tutti, dal presidente al dottor Galliani, è una sensazione strana: ho allenato lontano da casa negli ultimi anni, questa nuova esperienza mi fa tornare in un posto a me caro. Sarà un’esperienza nuova, cercherò attraverso una dedizione maniacale per arrivare ai risultati sperati. La scelta non è stata semplice, ci sono tutte le componenti per far bene, non era semplice poter decidere. Il ritorno a Monza e col dottor Galliani, spero di non trovare intoppi o cose negative sul mio percorso. Posso portare la mia idea di gioco, sono stato scelto per quello che si è visto in questi anni. Il discorso mercato è prematuro da fare, di sicuro c’è grandissima sintonia, vediamo quotidianamente».

PRESSIONE – «Assolutamente sì, non potremo fare altro che inseguire questo obiettivo. Sappiamo il campionato che ci aspetterà, molti la descrivono come una A2, non sarà semplice. Abbiamo l’esperienza e le capacità per poter andare dritti per la nostra strada. Non so se sarà un percorso netto, la serie B è sempre difficile».