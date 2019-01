Genoa e Juventus a lavoro per Romero e Sturaro. Operazioni slegate l’una dall’altra ma presto i club si incontreranno per chiudere

Il Genoa sta per riabbracciare Stefano Sturaro. Il centrocampista centrale è stato ceduto in estate dalla Juventus allo Sporting Lisbona ma non ha mai messo piede in campo con la maglia dei portoghesi a causa di un problema fisico. Il giocatore non ha ancora risolto i guai fisici ma dovrebbe tornare a disposizione nel giro di 1-2 mesi. Il Genoa vuole ridare una nuova chance al mediano e sta per riportarlo a casa. Previsto infatti un incontro a Milano tra martedì 8 e mercoledì 9, tra i rappresentanti rossoblù e quelli della Juventus per il trasferimento, probabilmente in prestito, del centrocampista alla corte di Cesare Prandelli.

Juventus e Genoa approfitteranno dell’affare Sturaro per imbastire una doppia trattativa. La Juve infatti segue Cristian Romero e vorrebbe bloccarlo, anticipando la concorrenza. Pagato solamente 1,7 milioni da Preziosi la scorsa estate, quando fu acquistato dal Belgrano, ora ha una valutazione di 25 milioni di euro. Il Genoa punta a incassare quella somma ma c’è distanza con la Juventus che pensa di investire 15 milioni di euro per il difensore argentino. Va anche precisato che la Juventus non ha nessuna fretta di chiudere l’operazione a gennaio e si accontenterebbe di bloccare il giocatore e di lasciarlo a Prandelli. Sul giocatore c’è anche l’Inter ma al momento i nerazzurri partono in seconda fila.