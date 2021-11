Le parole dell’attaccante dell’Atletico Madrid Luis Suarez sul possibile arrivo di Gallardo come Ct dell’Uruguay

Luis Suarez ha parlato ai microfoni di TNT Sports del possibile arrivo sulla panchina dell’Uruguay di Gallardo, ecco le sue parole:

GALLARDO – «Un privilegio essere allenato da lui. Ha vinto tutto con il River Plate e ha prestigio sia come allenatore che come giocatore. Il curriculum parla per lui.»