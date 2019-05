Super Champions, cresce anche il fronte del sì: tutti i club favorevoli

Super Champions, non si smorzano le polemiche in tutta Europa. Ma cresce anche il fronte del sì: ecco i club favorevoli

Non accennano a placarsi, in tutta Europa, le polemiche per la nascita della Super Champions. Un format, ancora tutto sulla carta, che finirebbe per privilegiare i club con più blasone e storia a scapito delle cosiddette “piccole”. Una competizione che dovrebbe vedere la luce a partire dal 2024.

Perché, se c’è stata un’ondata di polemiche intorno alle prime voci, c’è anche un fronte compatto di club che sarebbe favorevole al rinnovato torneo. Tra i più importanti d’Europa, naturalmente. Alla lista, infatti, risultato iscritte Juventus, Roma, Inter, Milan, Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Psg, Lione, Borussia Dortmund e Bayern Monaco. La disputa è più aperta che mai.