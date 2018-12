Durante la finale del Superclasico tra River e Boca, presenti al Bernabeu anche Wanda e la sorella Zaira: ma non tifano la stessa squadra – FOTO

La capitale spagnola sta attualmente ospitando la finale di ritorno del Superclasico tra River Boca. Allo stadio Bernabeu sono presenti diversi vip tra cui molti calciatori della Juve e dell’Inter. Tra questi è presente anche Icardi che non poteva di certo perdersi il derby tutto argentino. L’attaccante nerazzurro non è però andato da solo allo stadio. Con lui ci sono infatti anche Wanda Nara e la sorella Zaira. Le due sorelle si sono ritrovate in Italia nelle scorse ore per la festa di Wanda e poi sono partite con un areo privato per Madrid. Sui social si sono scatenate le sorelle: l’una tifa per il Boca (Zaira), l’altra per il River (Wanda). Un derby tutto nerazzurro.