Supercoppa Europea, Klopp: «Dobbiamo avere fame di vittoria»

Supercoppa Europea, Klopp parla in vista della sfida di Instanbul tra il suo Liverpool e il Chelsea di Lampard

Jurgen Klopp non abbassa la guardia in vista della sfida per la Supercoppa Europea contro il Chelsea, in programma mercoledì a Instanbul. Ecco le sue parole, riportate da Ansa: «Essere affamati è molto importante. Dobbiamo riuscire ad avere ancora fame di vittoria. Vincere il trofeo è quello che conta veramente».

«Guardare gli altri stringere la coppa è stato bello perché in quei momenti riesci a capire cosa provano».