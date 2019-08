Supercoppa Europea, Liverpool ampiamente favorito sul Chelsea. Quota di 1.25 per i Reds, 3.60 per i ragazzi di Lampard

Ancora un derby a tinte inglesi, per assegnare il primo

trofeo continentale della stagione. Dopo la vittoria di Champions League ed Europa

League, Liverpool e Chelsea si trovano l’una di fronte all’altra mercoledì sera a Istanbul

con in palio la Supercoppa Europea. I Reds, privi di Alisson infortunato, sono forti

dell’esordio con poker rifilato al Norwich e dei favori del pronostico. Contro il Chelsea

di Lampard reduce dal debutto shock con il Manchester United (0-4 nonostante un

primo tempo giocato su buoni ritmi), l’ago della bilancia pende nettamente a favore

della squadra allenata da Jürgen Klopp. Secondo le quote Betclic una vittoria dei

ragazzi in maglia rossa è quotata a 1.25 (1.64 nei novanta minuti regolamentari, 1.62

per PlanetWin). Un trionfo dei Blues paga 3.50 volte la posta in palio e addirittura 5.85

se ottenuta prima dei supplementari (PlanetWin paga quest’ipotesi 5.89). Secondo gli

scommettitori la partita regalerà spettacolo (la quotazione per un gol di entrambe le

squadre è a 1.74 contro 2.10 per Betclic, 1.70 contro 2.11 per PlanetWin).

I numeri – Le due squadre arrivano da un rendimento differente nella passata

stagione. Il Liverpool oltre alla vittoria in Champions ha conteso il titolo al Manchester

City fino all’ultima giornata, chiudendo con 97 punti. 25 in più del Chelsea terzo, che

sotto la guida Sarri ha concluso la stagione con 72 punti e con 39 gol subiti (17 in più

dei Reds) e 63 gol fatti, contro gli 89 dei ragazzi di Klopp.