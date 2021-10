Supercoppa Italiana, una nuova data per la sfida tra Inter e Juventus

Spunta una nuova data per la Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus, che potrebbe essere posticipata

Secondo quanto riportato dal Messaggero, la Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus potrebbe essere posticipata di una settimana così da non congestionare il calendario di Serie A. Al momento la partita è prevista per il 5 gennaio 2022, ma si potrebbe giocare il 12 gennaio.

In questo modo non verrebbero posticipate le gare in programma, ovvero Juventus-Napoli e Bologna-Inter.