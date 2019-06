Supercoppa Italiana 2019: finale di nuovo in Arabia? Le ultime

La Supercoppa Italiana 2019, Juventus-Lazio, potrebbe giocarsi a dicembre ancora in Arabia Saudita: gli aggiornamenti

Nono sono bastate le polemiche montate lo scorso 16 gennaio per la finale di Supercoppa italiana disputata in Arabia Saudita. Anche la Supercoppa Italiana 2019, che metterà di fronte la Juventus vincitrice dello Scudetto e la Lazio, trionfatrice in Coppa Italia, potrebbe giocarsi nel paese arabo.

Lo ha fatto intendere martedì, fra le righe, l’amministratore delegato della Lega di Serie A Luigi De Siervo. Il tutto è legato al contratto stipulato fra la stessa Lega di Serie A e gli arabi, il quale prevede che 3 sfide in 5 anni si disputino nel Paese che si affaccia sul Golfo Persico.