Higuain e la febbre sospetta: ira dei tifosi del Milan sul web – FOTO

Gonzalo Higuain è senza dubbio l’uomo più discusso delle ultime ore. Sempre più vicino al Chelsea, il Pipita non prenderà parte a Juventus-Milan, Supercoppa Italiana, per una misteriosa febbre e si è aperto il dibattito. E i tifosi del Diavolo si sono scagliati contro di lui sui social…

Tra chi lo accusa di non avere personalità e chi invece lo chiama traditore, i sostenitori della formazione rossonera si sono uniti contro il Pipita. E scoppia l’ironia dei tifosi delle squadre avversarie: c’è chi sottolinea che salterà la partita, ma difficilmente la merenda…

L'ultima volta che ho sentito una cosa del genere si trattava di mia madre che parlava con la suora per dirle che saltavo l'asilo. #Higuain #JuveMilan

"Aveva 37/37.5 di febbre, poi ha partecipato alla merenda pomeridiana, ma non ce la fa".

Febbre di Higuain più falsa delle Louis Vuitton in giro #SuperCoppa

Alle 11 "trattamento massaggi", alle 13 "ha la febbre", alle 15 – proviamo – "Gonzalo Higuain non è salito sul pullman per lo stadio, preferendo restare in albergo a guardare Uomini e Donne".

