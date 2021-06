Superlega, Ceferin esce sconfitto dalla prima battaglia ma la decisione può essere ribaltata

La decisione della Uefa è temporanea: al momento niente “punizioni” per Juve, Real e Barcellona, i tre ribelli della Superlega

Nella giornata di ieri è arrivata la decisione della Uefa di sospendere temporaneamente provvedimenti contro Juve, Real Madrid e Barcellona per il “caso Superlega”. Si tratta della vittoria di una battaglia ma non della guerra: altri provvedimenti, infatti, potranno essere presi nei mesi a seguire.

Tuttosport però non ha dubbi: il grande sconfitto della giornata di ieri è Ceferin, che sperava nell’esclusione dalla Champions League dei tre club che non si sono pentiti della costituzione della nuova competizione europea. Particolare attenzione, nei prossimi capitoli, la potranno avere i Governi. Come sottolinea il quotidiano, nel procedimento potranno inserirsi proprio organi nazionali che fin dall’inizio non si sono detti favorevoli alla Superlega.