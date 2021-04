Superlega, le possibili sanzioni per i club coinvolti: tutti i dettagli

La Uefa potrebbe decidere di adottare delle sanzioni per i club coinvolti nella fondazione della Superlega, tra cui Juve, Milan e Inter

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è ancora allo studio la direzione che prenderà l’Uefa nei confronti dei club che hanno fondato la Superlega. Non esiste, infatti, un articolo specifico che vieti la costituzione della competizione europea.

Le società coinvolte, si legge, sono colpevoli però di aver tradito i principi e le regole, per cui è più che probabile una multa. I provvedimenti potrebbero riguardare anche i dirigenti che rappresentavano i club: secondo la Rosea, si andrebbe verso sospensioni e inibizioni e, in generale, un peso politico meno rilevante in ambito europeo.

Inoltre, secondo il Daily Mail, il presidente Uefa Aleksander Ceferin sarebbe disposto a rinunciare ai due posti extra in Champions riservati ai club in base al loro record storico.