Suso dopo Juve-Milan: «Stiamo soffrendo, non siamo stati all’altezza» – FOTO

Parla Suso. Lo spagnolo del Milan ha scelto di dire la sua sui social dopo la pesante sconfitta con la Juventus in finale di Coppa Italia

Il Milan ha perso in finale di Coppa Italia con la Juventus. Grande amarezza per il 4-0 subito dai rossoneri. Suso ha parlato sui social confessando tutta la sua amarezza: «Stare in silenzio sarebbe forse la cosa più giusta ma non sarebbe rispettoso nei confronti di chi ci ha seguito ieri a Roma, di chi tifa per noi, di chi lavora con noi, e di chi ieri sera ha sofferto, esattamente come abbiamo sofferto e stiamo soffrendo noi».

Prosegue l’attaccante del Milan: «Non siamo stati bravi, non siamo stati all’altezza, il resto conta poco. Adesso per 180 minuti servirà essere Milan. Tutti insieme». Il giocatore spagnolo chiede dunque di unire le forze in vista del delicato finale di stagione. I rossoneri sono attesi da due scontri diretti contro Atalanta e Fiorentina: due sfide che valgono una stagione!

🇮🇹 Stare in silenzio sarebbe forse la cosa più giusta ma non sarebbe rispettoso nei confronti di chi ci ha seguito ieri a Roma, di chi tifa per noi, di chi lavora con noi, e di chi ieri sera ha sofferto, esattamente come abbiamo sofferto e stiamo soffrendo noi. (1/2) — SusoFernandez (@suso30oficial) May 10, 2018