Suso Roma: la pista non tramonta, ecco la richiesta del Milan

Più viva che mai la trattativa tra Suso e la Roma: i rossoneri chiedono 40 milioni e pensano a uno tra Schick e Under

Oltre ad Andrè Silva (ormai vicinissimo al Monaco) anche Suso potrebbe presto lasciare il Milan. I rossoneri hanno bisogno di fare cassa e per questo motivo la trattativa per arrivare alla cessione dello spagnolo alla Roma potrebbe decollare nei prossimi giorni.

Come riporta Tuttosport bisogna limare la differenza tra le parti. Il Milan per Suso chiede infatti 40 milioni di euro, cifra che i giallorossi non sono disposti a spendere. Entrano in gioco quindi le contopartite: i rossoneri hanno chiesto Zaniolo ricevendo un no secco di Petrachi, così hanno virato su uno tra tra Patrik Schick e Cengiz Under.