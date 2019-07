Suso Roma, l’esterno del Milan è un obiettivo giallorosso: i dettagli

La Roma mette nel mirino Suso. Il fantasista del Milan corteggiato dai giallorossi: ecco le novità sui contatti per l’iberico

La Roma ha contattato il Milan: chiesto Suso. Questa la novità di calciomercato riportata da Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport.

Il club capitolino non ha ancora raggiunto un accordo su cifre o contropartite in favore del club di Giampaolo. L’idea del nuovo tecnico rossonero è di utilizzarlo come trequartista, o all’occorrenza come attaccante. Nuovi contatti previsti nei prossimi giorni.