Svilar Roma, visite superate: i dettagli del contratto del nuovo portiere giallorosso che arriva a parametro zero

La Roma ha chiuso per l’arrivo del portiere classe ’99 Mile Svilar. Lo scorso lunedì 21 marzo, a Parigi, il belga ha superato le visite mediche programmate con la società giallorossa, lo riporta Sky Sport.

L’estremo difensore il scadenza col Benfica arriverà a parametro zero in estate. Contratto di quattro anni, con opzione per il quinto anno