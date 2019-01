Karol Swiderski, classe 97, milita nello Jagellonia, e potrebbe essere l’erede di Piatek al Genoa. Le ultimissime notizie

Il Genoa a caccia di rinforzi per l’attacco. Bomber Piatek potrebbe andare via nelle prossime ore. Il presidente Preziosi però attende l’offerta giusta. Il West Ham avrebbe messo sul piatto 40 milioni di euro, il numero uno del Grifone attende la giusta proposta da parte del Milan. I rossoneri stanno per cedere, via Juve, Gonzalo Higuain al Chelsea e vorrebbero ingaggiare il centravanti polacco classe ’95. E il Genoa? Il club rossoblù ha investito 12 milioni, tra prestito e riscatto, per Favilli e vuole dare una chance al giovane centravanti italiano, classe 1997. I rossoblù però pensano anche al futuro e hanno messo nel mirino Karol Swiderski, centravanti polacco classe 1997 che milita nello Jagellonia.

Il giocatore, punto fermo dell’Under 21 polacca, ha già realizzato 8 gol in 20 presenze. E’ lui l’uomo individuato da Perinetti per sostituire Piatek qualora il bomber rossoblù dovesse partire in direzione Milano. Secondo i media polacchi, il Genoa avrebbe già chiuso l’operazione per 2,5 milioni di euro. Il giocatore però lascerà la sua Patria solo in estate: Karol Swiderski è l’erede di Piatek. Il Genoa pensa già al futuro e spera di ripetere l’operazione ‘Piontek’: nuovo bomber polacco per il club rossoblù.