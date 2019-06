Szczesny e Lewandowski in vacanza insieme: i tifosi della Juve sognano – FOTO

Szczesny e Lewandowski in vacanza insieme: lo scatto, immortalato su Instagram, sta già facendo impazzire i tifosi della Juventus

Tempo di vacanze per Szczesny e Lewandowski. Archiviati gli impegni con la Nazionale polacca, i due calciatori di Juve e Napoli sono partiti per una vacanza congiunta. Vacanze che i due giocatori, come manifestato dal numero 1 bianconero tramite il proprio profilo Instagram, trascorreranno insieme con le loro rispettive mogli e/o fidanzate.

La semplice fotografia ha fatto andare su di giri i tifosi della Juve che sognano che sotto l’ombrellone possa nascere una trattativa che porterà Lewa in bianconero.