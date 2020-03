Taglio stipendi Barcellona: Messi fa chiarezza

Taglio agli stipendi in casa Barcellona: il capitano blaugrana Messi fa chiarezza specificando che i calciatori non hanno mai rifiutato

È in atto un dibattito interno al Barcellona in merito al taglio agli stipendi dei calciatori, fino a quando non verrà ripresa l’attività sportiva in campo. Nelle ultime ore è circolata una voce circa la mancata volontà dei blaugrana di rinunciare a una parte di stipendio.

Notizia subito smentita dal capitano Leo Messi, che ha fatto chiarezza sull’accaduto: «Dalla nostra parte, è arrivato il momento di annunciare che, a margine del decurtamento del 70% dei nostri stipendi durante lo stato d’allarme, daremo un contributo affinché i dipendenti del club possano riscuotere il 100% del loro stipendio fino a quando durerà questa situazione»