Taglio stipendi, la UEFA vigila: si rischia l’esclusione dalle coppe se non ci saranno accordo tra calciatori e club sugli ingaggi

Chi si qualificherà per le coppe europee dovrà trovare un accordo con i propri calciatori sul taglio stipendi. Chi non riuscirà ad accordarsi con i propri tesserati rischia l’esclusione, così come riportato dall’edizione odierna di Repubblica.

Una simile mossa, infatti, comporterebbe la violazione del Financial Fair Play. I club che ambiscono a giocare Champions ed Europa League, dunque, dovranno pagare anche le quote di marzo e aprile o trovare un accordo condiviso, altrimenti si rischia l’esclusione.