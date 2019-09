Tavecchio duro sul razzismo: «Lo stadio è il rifugio dei carcerati»

L’ex presidente della FIGC, Carlo Tavecchio, ha parlato a Radio Punto Nuovo dell’annoso problema razzismo in Italia

Carlo Tavecchio ha parlato sulle frequenze di Radio Punto Nuovo del problema razzismo in Italia e, in particolare, negli stadi. Ecco le parole dell’ex presidente FIGC.

RAZZISMO – «Ho fatto 20 anni in Africa, il problema non è l’accoglienza, sotto questo punto di vista l’Italia è un posto accogliente. Lo stadio è il rifugio dei carcerati, tutte le tensioni che ci sono nel Paese: allo stadio tante persone non hanno rispetto per certe questioni. Bisognerebbe aprire la cultura civica del Paese. La Serie A ha fatto di tutto, la Federazione sta lavorando bene. Non so quali progetti ci sono in atto, però credo che stiano facendo il possibile per sventare questo fenomeno»