Cristian Tello, esterno del Betis Siviglia, racconta i suoi trascorsi al Porto, alla Fiorentina e al Barcellona: le sue dichiarazioni

Cristian Tello, esterno del Betis Siviglia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport anche dei suoi trascorsi alla Fiorentina.

PORTO CHELSEA – «Quando gioca il Porto tifo per loro, ho un ottimo rapporto. Gli auguro il meglio per stasera, l’ultima volta ero in campo contro il Chelsea. Sarà difficile ma il Porto è pronto per questa sfida».

GUARDIOLA E MESSI – «Credo che Leo è rimasto tutta la vita nel Barcellona, è la sua squadra e io spero che resti, tutti lo vorrebbero. Il rapporto tra Messi e Guardiola è sempre stato ottimo, lui è il miglior allenatore della storia del Barça».

FIORENTINA – «Ne parliamo spesso con Joaquin, di quanto sia grande il club e come siano importanti i tifosi. E’ stato un piacere stare lì e quando posso guardo sempre le gare della Fiorentina, ho tanti amici lì, so che stanno passando un anno particolare».