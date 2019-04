Le parole dell’allenatore dell’Ajax, Erik Ten Hag, sul futuro di Matthijs de Ligt, difensore cercato anche dalla Juventus

Dove andrà Matthijs de Ligt? Si moltiplicano le voci su un possibile approdo al Barcellona. Il club blaugrana, che ha già investito 86 milioni per l’acquisto di Frenkie de Jong, potrebbe versare altri 70 milioni di euro nelle casse dei Lancieri: questa la valutazione fatta dall’Ajax per il gioiello difensivo. Erik Ten Hag, allenatore dell’Ajax, ha parlato del futuro del difensore classe ’99 che piace tanto alla Juventus ai microfoni di Suddeusche Zeitung.

Le parole di Ten Hag non sono di buon auspicio per la Juventus. Il difensore lascerà sicuramente l’Ajax ma secondo l’allenatore il suo futuro potrebbe essere in Germania nel Bayern Monaco o in Spagna nel Barcellona: «E’ impossibile che de Ligt resti nell’Ajax, ci sono zero possibilità che ciò accada. Tantissimi club sono sulle sue tracce. Non so dove andrà ma in estate lascerà l’Ajax. Non so in quale squadra giocherà, non so se andrà al Bayern o al Barcellona».