La Juventus ha confermato Allegri ma i tifosi chiedono l’esonero e sognano l’arrivo di Erik Ten Hag, tecnico dell’Ajax

I tifosi della Juventus hanno criticato apertamente e duramente Massimiliano Allegri al termine di Juve-Ajax, gara che ha sancito l’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League. Grandi critiche sui social, lanciata pure una petizione per mandare via l’allenatore toscano. Il presidente Andrea Agnelli ha però confermato la fiducia al tecnico che dopo la gara ha lanciato un chiaro segnale: «Pochi giorni fa mi sono incontrato con il presidente Agnelli e gli ho comunicato la decisione di voler restare alla guida della Juventus». I tifosi bianconeri, almeno una parte, non sono contenti e sognano Erik Ten Hag.

Proprio l’allenatore dell’Ajax, colui che ha forgiato il miracolo Ajax e ha eliminato la Juventus, è il sogno di una parte di tifosi juventini. Un allenatore che ha studiato da Pep Guardiola, quando allenava la squadra B del Bayern, e ha esportato il suo modello all’Ajax. Uno che a Utrecht viveva vicino allo stadio, vive 24 ore 2u 24, 7 giorni su 7, pensando al calcio e al suo lavoro. Chi lo conosce bene parla di un uomo ‘malato di calcio’. La Juve ci fa un pensierino? Al momento non ci sono conferme. I tifosi però hanno già scelto…