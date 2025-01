Theo Hernandez: «Felice di entrare nella storia del Milan: superare i gol di Maldini è incredibile»

Le parole di Theo Hernandez, terzino del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri in rimonta in casa del Como

Theo Hernandez ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan contro il Como. Di seguito le parole del difensore rossonero.

«Sono veramente felice, fare la storia in un club come il Milan e superare il mio idolo Paolo come numero di gol è incredibile. Devo continuare a fare tanti gol. La cosa che dobbiamo cambiare è l’approccio alle partite che è troppo molle e non va bene. Nel secondo tempo abbiamo messo più aggressività. La classifica non è per niente bella, siamo il Milan e dobbiamo stare su. Abbiamo passato un momento difficile, ma speriamo di arrivare in Champions».