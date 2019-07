Theo Hernandez saluta il Real Madrid: ecco le sue parole – FOTO

Theo Hernandez saluta il Real Madrid: ecco le sue parole in un post sui social, dopo l’arrivo al Milan – FOTO

Theo Hernandez è un nuovo calciatore del Milan. Il terzino sinistro classe 1997 lascia il Real Madrid e abbraccia, con entusiasmo la nuova avventura a tinte rossonere.

In un post su Twitter ha voluto però salutare il suo ex club d’appartenenza. Scelta della foto non casuale: il terzino, infatti, posta una foto in cui bacia la Champions League, vinta ai tempi del Real Madrid.