Thuram Inter, affare più complicato: foltissima concorrenza per l’esterno

Thuram Inter, sempre più complicato l’affare per l’esterno francese: fortissima la concorrenza per l’esterno

L’Inter non è sola nella corsa a Marcus Thuram. Nonostante Ausilio stia provando a forzare la mano per riuscire a strappare il giocatore già a gennaio al Borussia Moenchengladbach.

Stando a quanto riferisce la Bild, è nutrita la concorrenza per il Nazionale francese nel caso in cui dovesse liberarsi a zero: oltre al Bayern Monaco, sulle tracce del classe ’97 ci sarebbero infatti anche Borussia Dortmund, Atlético Madrid, Siviglia, Newcastle e Aston Villa.