Thuram risponde a Materazzi: «Non sa cos’è la discriminazione. Apra dei libri!»

Thuram replica a Materazzi: ecco le dichiarazioni dell’ex difensore della Juventus al Salone del Libro

«Lilian non è mai uscito dallo stadio quando cantavano Materazzi figlio di p… Questa è la discriminazione, per il bianco, per il nero e anche per il figlio di p…». Lo ha recentemente dichiarato l’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi.

Intervenuto durante il Salone del Libro di Torino, l’ex difensore della Juventus Lilian Thuram ha replicato così:

REPLICA A MATERAZZI – «Giocatore forte? No, di grande personalità (ride ndr). La risposta di Materazzi fa capire che lui non capisce cos’è la discriminazione. Per questo bisogna educare i giocatori a capire. Se uno ti dice figlio di put**a, rimane un insulto su di te. Ma se uno ti dice sporco ne*o, se lo sentono i bambini lo prendono per loro. Quando esci dal campo e vai in giro, lo fai con il tuo colore della pelle. È difficile quando sei visto come diverso. Se si analizza la risposta di Materazzi bisogna farlo molto bene: prendi dei libri, impara, capisci. E vedrai che stai facendo dei paragoni che non c’entrano. Non ha capito la violenza della discriminazione. Ci sono dei libri, bisogna imparare per capire».