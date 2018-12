Toro, i tifosi granata aiutano il giovane juventino a realizzare il suo sogno

Un gruppo tifosi del Toro decide di organizzare il sogno di un giovane tifoso juventino: entrare in campo mano nella mano con il suo idolo, Cristiano Ronaldo

A spezzare il clima di rivalità pre-derby ci pensano alcuni tifosi granata del Toro Club Sicilia Granata “Antonino Asta”. I tifosi del Torino hanno voluto realizzare il sogno di un piccolo tifoso della Juventus, Francesco Catanese, che vorrebbe entrare in campo mano nella mano con i suo mito, Cristiano Ronaldo. Francesco è un 14enne della provincia palermitana che da anni combatte contro una malattia che non gli permette di vivere a pieno la sua giovane età.

Il ragazzo è un grande tifoso juventino ma l’anno scorso in ospedale aveva ricevuto la visita di Andrea Belotti. Della sua storia sono venuti a conoscenza anche i tifosi del club siciliano che hanno lanciato l’iniziativa, prendendo contatto con la dirigenza del Torino, hanno organizzato e finanziato il viaggio di del ragazzo e della sua famiglia per poterlo far entrare in campo all’Olimpico mano nella mano con il suo idolo, Cristiano Ronaldo.