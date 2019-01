Il programma di Pierluigi Pardo, Tiki Taka, lascia Italia 1 per sbarcare su Canale 5: Wanda esulta sui social – FOTO

Era a rischio chiusura e invece si rinnova e sbarca su Canale 5. Dopo sei anni e 195 puntate su Italia 1, Tiki Taka, il programma di intrattenimento curato da SportMediaset, diretto da Alberto Brandi, finisce in seconda serata su Canale 5. Il talk show condotto da Pierluigi Pardo negli anni si è confermato come il più seguito di Italia. Da domenica 20 gennaio traslocherà sulla rete ammiraglia fondendosi con “Pressing”, altro programma sportivo Mediaset che però non ha avuto il successo sperato.

In Tiki Taka sarà confermata la coppia Pardo-Wanda Nara, moglie e procuratrice del capitano dell’Inter, Icardi. La showgirl argentina, una volta appresa la notizia, si è lasciata andare ad un esultanza social dove dichiara di essere «felicissima» per il traguardo raggiunto. Nel corso delle puntate gli ospiti fissi saranno Giampiero Mughini e Ciro Ferrara. Nel salotto dei vip saranno presenti come sempre giornalisti sportivi che prenderanno pare al dibattito del weekend di calcio.