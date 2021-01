Todibo al Nizza: fatta per il difensore accostato a Lazio e Parma

Il Nizza si assicura le prestazioni di Todibo: il difensore accostato a Lazio e Parma, arriverà in prestito dal Benfica. Ecco i dettagli

Il Nizza potrà contare sulle prestazioni di Jean Claire Todibo. Il difensore classe 1999, di proprietà del Barcellona, non ha trovato spazio al Benfica e quindi saluta i portoghesi.

Accordo trovato per il trasferimento in prestito del difensore, come riportato da Sky Sport. Todibo, in questo mese di calciomercato, era stato accostato anche alla Lazio e al Parma. Obiettivo ormai sfumato.