Todibo, duello Juve-Napoli: Paratici gioca d’anticipo

Continua la sfida tra Juventus e Napoli per Jean-Clair Todibo. Il difensore del Tolosa è più vicino ai bianconeri

La Juventus è sulle tracce di Jean-Clair Todibo, difensore classe ’99 del Tolosa. Il giovane talento francese si sta mettendo in evidenza con la maglia del suo club ma ha il contratto in scadenza e non rinnoverà con i francesi. Il giovane calciatore è pronto a partire e sono tanti i grandi club sulle sue tracce. Secondo Tuttosport è pronto a profilarsi un nuovo duello tra Juventus e Napoli per ingaggiare il talentuoso difensore classe 1999 del Tolosa.

Paratici e Giuntoli si sono mossi in largo anticipo ma i due dirigenti di Juve e Napoli hanno progetti differenti e quello bianconero sembra attirare di più il 18enne francese. Todibo può andare via già a gennaio e la Juve starebbe provando ad anticipare il suo arrivo, per strapparlo alla concorrenza. I bianconeri infatti potrebbero cedere Benatia, desideroso di trovare più spazio (con Bonucci e Chiellini gli restano le briciole) e potrebbero puntare sul giovane Todibo. La Juventus è pronta a versare nelle casse del Tolosa un premio di valorizzazione, una sorta di contentino, che si aggirerebbe fra i 3 i 4 milioni di euro. Al momento la Juve è in vantaggio sul Napoli.