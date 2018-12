La Juventus è sulle tracce del giovane Todibo. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro del talentino del Tolosa

Juve e Napoli pronte al duello per Jean-Claire Todibo, talentuoso difensore classe 1999 di proprietà del Tolosa. Il giovane calciatore ha il contratto in scadenza a giugno, non ha ancora rinnovato e potrebbe fare le valigie. Il Tolosa non ha paura di perderlo a parametro zero ma la Juventus potrebbe giocare d’anticipo, strappando il giocatore alla concorrenza già a gennaio. Secondo Tuttosport i prossimi saranno giorni caldissimi per il futuro di JCT. Il difensore, rivelazione della Ligue 1, scioglierà a breve le riserve sul futuro.

Tanti grandi club in fila pronti a ingaggiare il calciatore a parametro zero tra 6 mesi. La Juve c’è e, come detto, sarebbe disposta anche a ingaggiare il giocatore a gennaio ma attenzione alle sirene provenienti dall’estero, in particolare dalla Premier League: Manchester United e Liverpool sono pronte a lanciare l’assalto e a ricoprire d’oro il giovane calciatore. L’appeal della Premier League è molto forte e Todibo potrebbe lasciarsi tentare. Paratici, e anche Giuntoli, proveranno a spostare le attenzioni del giocatore verso l’Italia. La Juve continua a seguire anche Matthijs de Ligt dell’Ajax e Leonardo Balerdi del Boca Juniors.