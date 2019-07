Tonali Brescia, Cellino vuole tenerlo. È la scelta migliore per il giovane?

Tonali, Cellino vuole tenere il centrocampista a Brescia. Aria di rinnovo per lui, sarebbe la scelta giusta per la sua crescita?

Sandro Tonali è uno dei giocatori più chiacchierati da ormai diverse sessioni di mercato. Il centrocampista del Brescia piace senza dubbio a diverse squadra italiane e non solo, che l’hanno inquadrato come il regista del futuro. Il classe 2000 è uno dei talenti più fulgidi del panorama calcistico, ma il Cellino vuole blindarlo.

La scelta di proseguire con le Rondinelle potrebbe rivelarsi, in fin dei conti, quella corretta da parte del ragazzo. Questo perché non ha ancora mai assaggiato la Serie A, e quella lombarda sembra la piazza corretta per approcciarsi al nuovo campionato. Se, invece, dovesse essere all’improvviso trasmutato in una realtà con una pressione maggiore, c’è il rischio che il suo talento venga messo in disparte. E considerato il diamante grezzo quale Tonali è, sarebbe un vero peccato.