Tonali fa litigare Juve e Milan: pronto il duello

Juve e Milan pronte al duello per Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia può finire in una big italiana

Sfida nella sfida in Juventus–Milan, impegno di Supercoppa Italiana in programma domani alle ore 18.30 in Arabia Saudita. Il club bianconero e il club rossonero parleranno del futuro di Gonzalo Higuain ma si sfideranno a distanza per Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 di proprietà del Brescia ha una valutazione che si aggira fra i 25 e i 30 milioni di euro. Il centrocampista, considerato l’erede di Pirlo ma che ha sempre avuto un solo idolo, Gattuso, è conteso dai grandi club italiani e stranieri ma la Juve in questo momento è in leggero vantaggio sulla concorrenza.

Il centrocampista può andare via in estate e i bianconeri sono in vantaggio perché garantirebbero al Brescia il prestito del giocatore in caso di promozione in Serie A da parte del club di Cellino. Il centrocampista classe 2000 è pronto ad animare la sfida tra Juventus e Milan. I due club si sfideranno domani sera per la Supercoppa e nel prossimo futuro per ingaggiare uno degli elementi più promettenti del panorama calcistico italiano. Cellino è pronto a trattare e per ingaggiare il centrocampista bisognerà trattare con il vulcanico presidente.