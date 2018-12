L’Inter guarda al futuro. Il club nerazzurro pensa a tre giovani millennials: Tonali, Kabak ed Elizalde. Le ultimissime

Sguardo al futuro per l’Inter di Marotta e Ausilio. I due dirigenti nerazzurri sono a lavoro per rinforzare la prima squadra con colpi di prestigio ma anche con colpi importanti in prospettiva. Il club meneghino, stando a quanto riferito da Tuttosport, ha in mente tre colpi importanti per il futuro. Il primo è SandroTonali. Il centrocampista classe 2000 del Brescia è l’oggetto del desiderio di numerosi club. Cellino è disposto a cederlo per 20-25 milioni di euro, a patto che il giocatore resti almeno fino a fine stagione con le Rondinelle.

Attenzione poi ad altri gioiellini. Nel Pescara brilla Elizalde, jolly difensivo nel giro della prima squadra e della nazionale uruguaiana Under 20, da tempo accostato anche alla Juventus: gli abruzzesi sono in parola con la Vecchia Signora ma se i bianconeri dovessero cambiare idea, l’Inter ne approfitterebbe di corsa. Nel mirino anche OzanKabak, difensore centrale del Galatasaray, esploso in questo avvio di stagione. Terim vuole blindarlo ma ci sono delle difficoltà: sul giocatore si sono fiondati i club di mezza Europa. Sotto la lente di ingrandimento anche AntonioMarin, 2001 della Dinamo Zagabria, Lincoln, 2000 del Flamengo e YuriAlberto, 2001 del Santos.