Tonelli: «Difficile accettare una figuraccia del genere» – VIDEO

Lorenzo Tonelli ha parlato in zona mista dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina. Le parole del difensore

(-Dalla nostra inviata a Genova) Lorenzo Tonelli ha parlato in zona mista dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina. Le sue parole.

«Prendere cinque gol in casa non deve accadere. Non possiamo dare questo segnale di fragilità anche se siamo partiti con un 3-0 senza subire tiri in porta. La sfortuna e gli errori arbitrali non devono però essere un alibi. Non dobbiamo guardare la classifica perché si rischia di perdere fiducia in campo e la testa, in questo momento, è tutto. So che è inaccettabile una sconfitta del genere, ma chiedo ai tifosi di darci una mano. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per salvare questa società»,