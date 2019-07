Torino, al Filadelfia Mazzarri e Belotti fanno sognare: l’immagine simbolo del futuro del Toro

Emblematico siparietto quello di poco fa tra il mister del Torino, Walter Mazzarri, e il capitano Andrea Belotti durante una pausa dalla seduta di allenamento di oggi alle 17. I due trascinatori del club piemontese hanno scherzato insieme e parlato serenamente.

L’atmosfera allegra e festosa per celebrare il ripescaggio in Europa League si vede anche da questo. Insieme, seduti in panchina, i due trascinatori del Toro saranno i protagonisti della prossima stagione.