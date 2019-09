Torino, apprensione per Sirigu: previsti controlli alla schiena

Torino, da capire la condizione fisica di Sirigu. Il portiere con la schiena ancora malconcia: previsti controlli per l’estremo difensore

La giornata di lunedì, per il Torino, è stata proprio da dimenticare. La sconfitta col Lecce ha ridimensionato le ambizioni granata e, inoltre, ha messo momentaneamente k.o Salvatore Sirigu.

Il portiere è uscito malconcio dalla sfida per una forte botta alla schiena rimediata dopo un contrasto. In attesa di capire qualcosa in più sul suo possibile impiego contro la Sampdoria, scrive La Gazzetta dello Sport, oggi saranno fatti maggiori controlli.