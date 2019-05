Torino, Berenguer e la clausola anti-Bilbao: perché rischia la cessione

Torino, potrebbe partire chi gioca meno: tra i possibili spunta Berenguer. Ecco perchè il basco rischia la cessione

Alex Berenguer si è rivelato una freccia in più nella faretra di Mazzarri che, con le assenze contemporanee di Iago e Zaza, ha potuto sperimentare diverse soluzioni tattiche in stagione. Tuttavia, come anticipato dall’allenatore: «è comprensibile che alcuni che hanno giocato meno, possano chiedere la cessione».

Tra questi, spunta Berenguer. L’interesse dell’Athletic Bilbao (come riportano media spagnoli) è concreto: gli spagnoli scelgono da sempre di inserire in rosa solamente baschi. In circolazione, Berenguer ne è uno dei più talentuosi. La clausola anti-Bilbao non spaventa: inserita dall’Osasuna al momento della cessione costerà 1,5 milioni di penale al Torino in caso di cessione all’Athletic.