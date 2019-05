Andrea Belotti è più decisivo di Quagliarella e Cristiano Ronaldo: Cairo deve tenersi il bomber ormai beniamino dei granata

Andrea Belotti è il simbolo del Torino di Mazzarri. Un capitano che lotta e suda per la maglia granata: un fattore fondamentale per la piazza che rappresenta. E ad oggi, con 70 gol all’attivo al Torino nelle sue quattro stagioni, Belotti è anche il settimo miglior marcatore della storia granata.

Imprescindibile e fondamentale: in questa stagione, oltre ad aver riconquistato la Nazionale, è stato anche l’attaccante più decisivo della Serie A insieme al suo rivale cittadino: un certo Cristiano Ronaldo. Sette a testa, le partite nelle quali i loro gol hanno determinato il successo. Ma la statistica dice di più, Belotti ha inciso non solo con i gol: è stato decisivo in ben 16 vittorie, tra assist e prestazioni.