Torino, Belotti punta il Parma: l’unico club a cui ancora non ha segnato

Belotti, il capitano dei granata punta al record precedentemente realizzato di 26 gol in campionato

Il Gallo Belotti non si ferma più. L’attaccante del Toro è partito come meglio non poteva in questo inizio di stagione. Tra campionato e preliminari di Europa League Belotti ha messo a segno dieci gol, di cui quattro in campionato.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport l’attaccante vuole andare a segno anche nel match di questa sera con il Parma, l’unica squadra che ancora non ha mai punito. Il Gallo ha infatti incontrato i parmigiani in sole due occasioni ed è rimasto a secco. Questa sera vuole mettere la sua firma.