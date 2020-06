Torino Bonaventura, offerto un biennale: ma Raiola chiede un anno in più. Ecco le condizioni per arrivare al giocatore del Milan

Ormai Bonaventura è sempre più lontano da Milano, il giocatore chiuderà questa stagione ma poi si svincolerà dai rossoneri.

Il Torino – come riportato dall’edizione di Tuttosport in edicola oggi -, sta facendo sul serio: la società granata ha proposto un contratto biennale da 3,5 milioni complessivi più dei bonus legati alla conquista dell’Europa. Raiola però chiede un anno in più, per via dell’età del calciatore.