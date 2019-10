Torino Cagliari: le chiavi tattiche del match

Quello col Cagliari sarà un match molto ostico per il Torino di Mazzarri. Non sarà facile superare la fase difensiva dei sardi

Il Torino di Mazzarri è reduce da una brutta sconfitta a Udine che, oltre ad aver allontanato i granata dalle prime posizioni, ha palesato molti limiti della fase offensiva. Proprio per questo, la gara contro il Cagliari sarà un importante test.

Oltre all’alta posizione in classifica, la squadra di Maran si distingue per una fase difensiva molto tignosa, con tanti uomini sotto la linea della palla. Per il Torino non sarà difficile costruire molte occasioni. Bisogna fare un salto di qualità nella rifinitura se si vuole puntare a un posto in Europa.