Torino, Cairo: «A Wolverhampton per provarci. Su Nkoulou…»

Torino, Cairo lancia la carica: «A Wolverhampton per fare una grande partita e provarci. Nkoulou? Ci sono rimasto male»

Il Presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo col Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni:

«A Wolverhampton per fare una grande partita e provarci in tutti i modi. Loro sono una grande squadra ma credo che possiamo far bene, c’è da recuperare velocemente. Oggi era importante fare una partita del genere, con determinazione e voglia di vincere. Ho fatto i complimenti a tutti. Nkoulou? Ci sono rimasto male, bisogna sempre mettere impegno massimo. Io voglio tenere tutti i giocatori e voglio riuscirci fino a fine mercato».