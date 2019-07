Torino, Cairo: «Calciomercato? Siamo attenti alle spese: ecco la strategia»

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato ai margini della presentazione dei palinsesti di La7 del calciomercato granata

A margine della presentazione dei nuovi palinsesti di La7, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato di calciomercato. Ecco le sue parole: «E’ molto importante mantenere tutta la nostra rosa. La squadra è pronta e non dobbiamo avere fretta di fare nuovi acquisti. Siamo a posto con i titolari e ne abbiamo anche più di undici. Poi si deve stare attenti alle spese, si devono fare tanti punti ma senza avere handicap economici».

Il patron granata ha poi chiuso parlando dell’attacco: «Ho letto tanti nomi, però ci sono varie possibilità. Abbiamo almeno 4/5 possibilità, alcune si son dette, altre no, per cui non è detto che alla fine non salti fuori la sorpresa».