Cairo vuole aprire il ciclo di Mazzarri: ma il tecnico è in scadenza di contratto. Per aprire il lungo cammino servirà sedersi ad un tavolo

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha più volte voluto sottolineare la stima che nutre per Walter Mazzarri. Il patron granata si ritiene più che soddisfatto dei risultati ottenuti (record dei 60 punti). La volontà di Cairo è quindi chiara: «abbiamo ancora un lungo cammino da percorrere insieme». Tuttavia, servirà presto sedersi ad un tavolo per discutere di un rinnovo di contratto (in scadenza la prossima stagione) per aprire il vero e proprio “ciclo di Mazzarri”.

L’allenatore toscano siederà sicuramente sulla panchina del Torino nella prossima stagione: ma «il lungo cammino» a cui si riferisce il presidente sembra alludere ad un percorso che andrà ben oltre. Da segnalare, inoltre, che l’allenatore ex Napoli e Watford non è mai stato favorevole a cicli lunghi in carriera e come dice lui stesso nella sua autobiografia «2-3 anni sono il periodo giusto per riuscire a dare il massimo».