Torino, Cairo: «Contento per Laxalt. Sul rinnovo di Mazzarri…»

Torino, Cairo parla del calciomercato della sua squadra: tra l’arrivo di Laxalt e gli obiettivi in attacco, passando per il rinnovo di Mazzarri

Il Torino deve rialzasi in fretta dopo l’eliminazione in Europa League. Cairo, intervistato da Sky Sport, fa il punto della situazione: «Abbiamo preso Laxalt, acquisto importante perchè completa le corsie. Vediamo cosa riusciremo a fare per l’attacco».

«Sono rimasti tutti, peccato per l’incidente Nkoulu. Deve chiedere scusa a tutti e soprattutto alla squadra. Per il rinnovo di Mazzarri parleremo a breve, ma non ci saranno problemi dato che abbiamo un rapporto eccellente»