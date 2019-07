Torino, Cairo: «Stadio? Abbiamo deciso: ecco dove giocheremo»

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato ai margini della presentazione dei palinsesti di La7 sulla questione stadio Europa League

A margine della presentazione dei nuovi palinsesti di La7, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato della questione stadio Europa League. Di fatto, il patron granata ha confermato che la squadra di Mazzarri esordirà al Moccagatta di Alessandria.

Ecco le sue parole: «La prima partita il Toro la giocherà ad Alessandria. Ci dispiace molto, soprattutto per i tifosi, non poter iniziare la stagione allo stadio Grande Torino, ma i concerti estivi finiscono troppo a ridosso e non si farebbe in tempo a sistemare il manto erboso. A Torino i tifosi avrebbero dato grande supporto, ad Alessandria saranno di meno ma ci sosterranno ugualmente».